تأخير توظيف الدبلومات الصحية يثير الغضب: السنوات تمر ومماطلة الصحة مستمرة!

المواطن - عبدالرحمن دياب

تسبب تأخير توظيف الدبلومات الصحية في حالة غضب بين الحاصلين عليه بعد اجتيازهم برنامج التأهيل، ولكن رغم ذلك لم تفِ وزارة الصحة بوعودها تجاههم لتعيينهم.

وعبر وسم ” تأخير توظيف الدبلومات الصحية “، انهالت الشكاوى ضد وزارة الصحة، وسط مطالب بسرعة التدخل لتعيين حاملي الدبلومات الصحية حتى لو تم توطين قطاع الصحة، خاصةً وأن الأطباء السعوديين اجتازوا جميع الاختبارات المطلوبة منهم.

وقدم عبدالعزيز نصيحة قال فيها: “ملاحظة إلى جميع المتدربين ببرنامج تأهيل الدبلومات الصحية.. في حال تم الإخلال بالعقد من قبل الطرف الأول ولم ترفع الشكوى إلى ديوان المظالم خلال شهرين، لن تستقبل شكواك بعد الفترة.. المعلومة أخذتها من صديق سبق وأن حاول رفع شكوى وتم رفضه بسبب أنها تعدت شهرين”.

وتعجبت إيمان الحربي: “وزارة الصحة تستقدم 1000 ممرض فلبيني وعندها 6000 ممرض سعودي عاطل جاهز للعمل مجتاز جميع الشروط”!

أما محمد التميمي فتحدث بصراحة وقال: “توطين الأطباء مطلب أساسي بلا شك، ولكن بشأن تعاملي شخصيًا تم تشخيصي نظريًا من قبل (طبيب عام سعودي) اكتشف خاطئًا أن لدي مرضاً مزمناً وهذا غير صحيح، والصحيح أني مجهد إثر العمل ولم أنم جيدًا بشكل منتظم”.

وغرد عامر سلمان: “المشكلة أنهم فصلونا من وظائفنا بالخاص وأعطونا مكافأة من هدف الموارد البشرية بعد أن انتهينا من التدريب انقطعت المكافأة لأنها لمدة سنة حافز وهم لا يريدون الدفع للناس المتورطين في هذا البرنامج”.

ومن جانبها، كتبت سمية: “تم تدريبنا في برنامج مدته سنة منتهي بالتوظيف قبل نهاية التدريب، وماطلتنا وزارة الصحة إلى الآن مدة 4 أشهر وتجاهلوا الخطة الزمنية في الصورة أدناه، أتمنى منكم دعمنا وتوصيل قضيتنا للمسؤولين كما عهدناه”.

وفي سياق متصل، كتب عبدالرحمن بن حميد: “المدة الزمنية للبرنامج سنة لكم أن تتخيلوا 6 أشهر نظري وتحتوي على 7 اختبارات آخر اختبار تمت تعديته و6 أشهر نظري وتحتوي على 3 اختبارات ورغم كل ذلك لا أتوظف مع أن كل شيء وضعته الوزارة مرننا به”.