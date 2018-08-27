تأكيد وتعهد من بومبيو ردًّا على ادعاءات إيران

المواطن - واس

أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، اليوم، أن الولايات المتحدة ستدافع بقوة ضد ادعاءات إيران أمام محكمة العدل الدولية.

وتعهد وزير الخارجية بومبيو في بيان صحفي صادر اليوم، بمواصلة بلاده العمل مع حلفائها لمواجهة أنشطة النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار في المنطقة، ومنع تمويله للإرهاب، ومعالجة انتشار الصواريخ البايستية وغيرها من الأسلحة التي تهدد السلم والاستقرار الدوليين.

وتابع بومبيو أن بلاده ستعمل على ضمان عدم تمكن إيران من اقتناء سلاح نووي، كما ستقف مع الشعب الإيراني الذي يتوق إلى بلد خالٍ من القمع وتتوفر فيه فرص اقتصادية، وحكومة نزيهة.