تالين تمنح راموس أرقام استثنائية.. وتنتزع منه السوبر الأوروبي

المواطن - مروة نبيل

تالين العاصمة الإستونية، رفضت أن تبتسم في وجه قائد ريال مدريد التاريخي، سيرجيو راموس ومنحت الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني لقب كأس السوبر الأوروبي 2018، ولكنها منحته أكثر من رقم مميز.

واحتضنت العاصمة الإستونية تالين مباراة كأس السوبر الأوروبي 2018 بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، وانتهت بفوز الفريق الأول لكرة القدم بالأتلتي بأربعة أهداف مقابل هدفين، وشهدت تسجيل سيرجيو راموس لهدف في الشوط الثاني.

وتمكن سيرجيو راموس من تسجيل هدف الملكي الثاني في شباك الأتلتي من ركلة جزاء، بعد لمس مدافع أتلتيكو مدريد خوانفران للكرة بيده، قبل أن يُحرز دييغو كوستا التعادل، وتذهب مباراة السوبر الأوروبي 2018 التي أُقيمت في تالين لأشواط إضافية.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن سيرجيو راموس بات أول لاعب في تاريخ نادي ريال مدريد الإسباني، يتمكن من التسجيل في نسختين مختلفتين ببطولة كأس السوبر الأوروبي بعد الهدف الذي سجله في تالين أمام أتلتيكو مدريد.

وكان سيرجيو راموس قد تمكن من تسجيل هدفًا في كأس السوبر الأوروبي عام 2016، قبل أن يُكرر الأمر ذاته أمام أتلتيكو مدريد في تالين بنسخة 2018.

وأوضحت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سكواكا”، أن الهدف الذي سجله سيرجيو راموس في مدينة تالين العاصمة الإستونية، يُعد خامس أهدافه في شباك أتلتيكو مدريد، حيث سبق وسجل هدفين في منافسات كأس الملك، ومثلهما في بطولة دوري أبطال أوروبا.