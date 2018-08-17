تجربتك الرقمية لحج ذكي.. تطبيقات سهلة تخدم ضيوف الرحمن

المواطن - واس

أدرجت البوابة الوطنية– سعودي– الإلكترونية، أيقونة خاصة بالتطبيقات التقنية التي تخدم ضيوف الرحمن في المجالات الأمنية والصحية والمواصلات والخدمات العامة، وسهولة استخدامها عبر أجهزة الهواتف الذكية بنظامي android وios.

وتشمل التطبيقات محدد الحج والعمرة الملاحي، ويوفر الخرائط الرقمية لمنطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، متضمنًا المعلومات المكانية الخاصة بالمباني والمنشآت والمخيمات والطرق والشوارع والأحياء وحدود المشاعر، إلى جانب الخدمات والمرافق العامة والمعالم.

ويعتمد التطبيق على العنوان الوطني الخاص بترقيم المباني والمنشآت وكذلك المخيمات في منطقة المشاعر المقدسة ومدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما يساعد “تطبيق المقصد” زوار مكة المكرمة على تحديد مواقعهم بدقة داخل أروقة المسجد الحرام ومعرفة طريقهم إلى أي مكان يريدون الذهاب إليه، في حين أن التطبيق لا يحتاج إلى الاتصال بشبكة الانترنت لتحديد موقعك.

ويحدد “تطبيق مناسكنا” الأماكن ذات الأهمية العامة مثل أقرب المساجد، والمطاعم، ودورات المياه، ومراكز التسوق والبحث عن أقصر طريق ممكن إلى POI من موقعك الحالي، أما “تطبيق تروية” فيقدم للحجاج معلومات عن خدمات المياه في المشاعر المقدسة، وأماكن نقاط توزيع مياه زمزم، إلى جانب خارطة لدورات المياه في أرجاء المشاعر، مع إمكانية تقديم البلاغات عن مشاكل المياه، والتطبيق متاح بسبع لغات.

ويقدم “تطبيق صحة” استشارات طبية من أطباء معتمدين، وشرح للحالة بالصوت والصورة مع التقييم النهائي للطبيب، بينما خصص “تطبيق أسعفني” للإبلاغ عن الحالات الصحية الطارئة، وتحديد الموقع بدقة عالية، فضلًا عن دعم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي المجال الأمني يُمكن “تطبيق كلنا أمن” المواطن والمقيم من إرسال البلاغ عن طريق رفع صور أو فيديو أو تسجيل صوتي، بما يسهم تسريع عمليات الإنقاذ وتقليل نسبة الأضرار والخسائر، ولطلب العون والمساعدة من الدفاع المدني يعمل تطبيق “فزعة” على تحديد الموقع الجغرافي لمرسل البلاغ، مع إمكانية تحديد موقع آخر للحادث غير الموقع الحالي لمرسل البلاغ ومتابعة حالة البلاغات والإجراءات التي تمت بشأنها.

ويسهم تطبيق “نظافة مكة” في نظافة أطهر البقاع من خلال إرسال موقع المخالفات، فيما يقدم “تطبيق المطوف” خدمات عديدة جعلته المفضل لدى الحجاج فعبر خدمة أرشدني تمكن المستخدم من العثور على مكان إقامته، أما دليل الحرم فهو عبارة عن خرائط مصورة للحرم المكي بكامل تفاصيلها، إلى جانب المرشد الصوتي للاستماع لشرح عن مناسك وأحكام الحج، وخدمة أفتوني للحصول على إجابات من المفتين على مدار الساعة.

والتطبيق بشكل عام يتضمن كل ما يتعلق بالحج من معلومات وأخطاء شائعة وأدعية وأوقات الصلاة، وأرقام الهواتف التي قد يحتاج إليها الحجاج.

ويهدف “تطبيق الحرمين” ضمن منصة تطبيقات الحرمين الشريفين، إلى تحقيق رؤية وإستراتيجية الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بناء على رؤية المملكة 2030 في تسخير التقنية الحديثة لخدمة الحرمين الشريفين والقاصدين من الحجاج والمعتمرين والزوار، في حين يمكّن “تطبيق وطني” المواطن والمقيم والزائر من تقييم خدمات الأجهزة العامة بشفافية، والمشاركة بالآراء من أجل تحسين وتطوير هذه الخدمات.

كما تضمنت أيقونة البوابة الوطنية الخاصة بالحج، “تطبيق هداج” ويوفر خدمة بيع ونقل الأغنام و”تطبيق علاج” وهو منصة تقنية للخدمات الطبية والأجهزة الطبية، و”تطبيق كريم” للمواصلات، و”تطبيق مرسول” لتوصيل الطلبات، و”تطبيق سمارت واشر” لغسيل الملابس، و”تطبيق مقص” للحلاقة.

وتعد البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية- سعودي- هي بوابة تقنية يستطيع من خلالها المواطنون والمقيمون والشركات والزوار من أي مكان الوصول إلى الخدمات الحكومية الإلكترونية في المملكة، وتنفيذ التعاملات بها بسرعة وكفاءة عالية، حيث تعد المدخل إلى الخدمات الإلكترونية الحكومية.

وإنشاء برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) البوابة الوطنية وفق ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية في الجهات الحكومية، بهدف تسهيل الوصول إلى المعلومات الحكومية والحصول على الخدمات الحكومية.

ونصت رؤية المملكة في مجال التعاملات الإلكترونية الحكومية على تمكين الجميع من الخدمات الحكومية بطرق فاعلة وآمنة.