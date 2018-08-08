تحديث واتساب الجديد يصدم المستخدمين

المواطن - متابعة

أطلق تطبيق التراسل الشهير واتساب تحديثًا جديدًا لإحدى منصاته، وصفها مستخدمو التطبيق بالصادمة، حيث تفرض قيودًا لم يرحب بها عدد كبير من المستخدمين.

وأشارت تقارير متخصصة إلى أن التحديث الجديد لـ”واتساب ” مخصص لنسخة الويب التي تعمل على الحواسيب الشخصية أو المحمولة.

وقالت التقارير إن التحديث الجديد لنسخة “واتساب ” المكتبية أو “واتساب ويب”، تفرض قيودًا صارمة على إعادة إرسال الرسائل إلى مستخدمي التطبيق.

ويسمح التحديث الجديد بإمكانية إعادة إرسال أي رسالة عبر “واتساب ” إلى 20 شخصًا فقط، ولا يسمح بنشرها على نطاق واسع.

ويسعى الإجراء الجديد من واتساب إلى معالج قضية انتشار الأخبار المزيفة عبر التطبيق، وانتشار الروابط التي تحمل برمجيات خبيثة أو الروابط المشبوهة، بحسب توصيف الموقع لها.

وبمجرد محاولة المستخدم فتح نسخة “واتساب ويب” سيتم تحميل التحديث الجديد، الذي سيتضمن التغييرات المتعلقة بإعادة إرسال الرسائل، بالإضافة إلى عدد من التحسينات المختلفة التي تجعله أقرب إلى نسخة الهواتف الذكية.