تحديث واتساب الجديد يقدم مزايا استثنائية للحظر والدردشة

يعد تطبيق التراسل الفوري الأشهر واتساب تحديثا جديدا يمنح مستخدميه ميزات استثنائية بشأن عمليات الحظر والدردشة، والذي سيأتي بتنسيق جديد ومحدث لميزات الحظر، المتوفرة أصلا في الدردشات الفردية والجماعية.

وأبرز تلك التحديثات الجديدة في واتساب هي ظهور مربع تنبيهي جديد يسمح للمستخدم بحظر جهة اتصال فردية أو الخروج من أي مجموعة معينة من دون حذف رسائل المحادثة.

وهو ما يعني أنك ستتمكن من الاحتفاظ بسجل الدردشات لتلك المجموعات أو الدردشات الخاصة بالأشخاص، الذين بلغت عنهم أو حظرتهم على الميزات .

وللحصول على تلك الميزة على واتساب، يمكنك اتباع الإجراءات التالية:

— انتقل إلى المجموعة أو الدردشة فردية، التي تريد الإبلاغ عنها وحظرها.

— انقر فوق قائمة “النقاط الثلاث”.

— اختر عرض جهة الاتصال.

— مرر السهم للأسفل، وانقر فوق كلمة “تقرير”.

— أما بالنسبة للمجموعات على واتساب، فانقر فوق قائمة النقاط الثلاث في أعلى يمين القوائم، وانقر على عرض معلومات المجموعة، واختر أيقونة تقرير.

— ستظهر لك بعدها، خيارات مرنة من واتساب، تخيرك ما بين حذف الدردشات أو الاحتفاظ بها.

وطرحت واتساب تلك الميزات الجديدة عبر إصدارها التجريبي “بيتا” على نظام تشغيل “أندرويد”، تمهيدا لطرحه على نطاق واسع للمستخدمين.