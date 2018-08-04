تحذيرات للحزب الديمقراطي الأميركي من استخدام الهواتف الصينية

المواطن - متابعة

وصل تحذير إلى الديمقراطيين الأميركيين المشاركين بانتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، بعدم استخدام الأجهزة التي تنتجها اثنتان من شركات الهواتف الصينية.

وقال مصدر ديمقراطي بارز بحسب شبكة سي إن إن الإخبارية: إن التحذير الذي جاء من اللجنة الوطنية الديمقراطية DNC تم إرساله بعد أن علم المجلس الوطني الديمقراطي أن منظمة ديمقراطية تدرس شراء هواتف واحدة من الشركات الصينية لموظفيها.

وكتب بوب لورد، كبير المسؤولين الأمنيين في DNC: “من المهم للغاية ألا يستخدم العاملون في الحملات أجهزة الشركات الصينية، حتى إذا كان السعر منخفضًا أو مجانيًّا”.

وأضاف: “من فضلك تأكد من أنك لا تستخدم أو تشتري أجهزة صينية في أي مكان داخل فريقك، سواء للاستخدام الشخصي أو العمل”.