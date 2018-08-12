تحذيرات ونصائح من الحصيني بسبب الطقس في موسم الحج

المواطن - مكة المكرمة

كشف الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، عن حالة الطقس المتوقعة على مكة المكرمة والمشاعر خلال موسم الحج هذا العام، خلال الفترة من 4/ 12/ 1439هـ إلى 14/ 12/ 1439هـ.

وأوضح الحصيني، في تغريدات له عبر “تويتر”، أن الأجواء خلال موسم الحج ستكون حارة جدًّا وسط النهار وتميل للاعتدال آخر الليل، حيث تسجل درجة الحرارة الكبرى من 41 إلى 43 درجة مئوية والصغرى من 29 إلى 33 مئوية، مع ارتفاع نسبي للرطوبة تجعل الإحساس بالحرارة أعلى مما هي عليه.

ونصح الحصيني بتجنب أشعة الشمس خلال موسم الحج من الساعة العاشرة صباحًا إلى الساعة الرابعة عصرًا، مع تجنب الازدحام في هذه الأوقات والإكثار من شرب السوائل خاصة الماء؛ تجنبًا للإصابة بضربات الشمس أثناء أداء فريضة الحج.

كما توقع الحصيني أن تظهر بعض الغيوم المتفرقة في موسم الحج تتخللها بعض السحب الرعدية الممطرة على مكة والمشاعر، خاصة الأجزاء الشرقية والطائف وجنوب مكة، مسبوقة برياح نشطة مثيرة الأتربة الرياح السائدة.

ويتوقع أيضًا في موسم الحج أن تكون الرياح متقلبة الاتجاه من غربية إلى شمالية غربية إلى شمالية إلى شمالية شرقية.