تحذير.. التعب المتكرر قد يشير إلى إصابتك بهذا المرض

المواطن- متابعة

أشارت مجلة “فرويندين” الألمانية إلى أن هناك العديد من المواقف التي يشعر المرء فيها بالتعب أكثر من الآخرين، مثلاً عندما يذهب إلى الفراش متأخراً أو عند تناول وجبة دسمة، ولكن إذا ظهر التعب في وقت معين بشكل متكرر فإنه قد يكون مؤشراً على الإصابة بمرض السكري.

ويعتبر السكري من أمراض التمثيل الغذائي المنتشرة على نطاق واسع ولا يتم تشخيصها مبكراً، وهناك العديد من الأعراض التي تشير إلى الإصابة به، ومنها وقت التعب، حيث غالباً ما يشعر مرضى السكري بالتعب بعد تناول وجبة الغداء، نظراً لارتفاع مستوى السكر في الدم، وهو ما يتطلب من الجسم العمل بشدة لمعالجة السكر.

ويشعر المرء في هذه الفترة بحالة من التعب الشديد حتى إذا لم يقم بأداء أي مجهود على الإطلاق، ومع ذلك لا يكفي هذا العرض وحده لتشخيص الإصابة بمرض السكري، لأنه يجب أن تتزامن عدة أعراض مع بعضها البعض لتشخيص الإصابة، وقد يشعر الإنسان العادي بالتعب بعد تناول وجبة دسمة.

ومن ضمن الأعراض الأخرى التي تشير إلى الإصابة بمرض السكري الإحساس الشديد بالعطش والرغبة في التبول بشكل متكرر وفقدان الوزن وعدم وضوح الرؤية وفقدان الشهية، ولذلك يتعين على المرء الذي يعاني من بعض هذه الأعراض أو كلها استشارة الطبيب المختص.