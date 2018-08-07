تحذير من الملحقية الثقافية في اليابان لجميع المواطنين

المواطن - الرياض

حذرت الملحقية الثقافية في اليابان، اليوم الثلاثاء، من إعصار قبالة الأراضي اليابانية والتي أعلنت عنها الحكومة اليابانية اليوم.

وأوضحت الملحقية في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه من المتوقع وصول إعصار 13 الأراضي اليابانية مساء غد الأربعاء.

وأضافت “نأمل أخذ الحيطة والحذر ومتابعة القنوات الرسمية وتحديثات الطقس عبر الرابط التالي (هنا)”.

وأشارت الملحقية إلى أنه في الحالات الطارئة يرجى التواصل مع شؤون المواطنين بسفارة المملكة في طوكيو على الأرقام التالية 09055833862 ، 0335895242، وعند الحاجة الاتصال على رقم الملحقية للطوارئ 08079601536، أو موقع الطوارئ عبر هذا الرابط (هنا).

وكانت الحكومة اليابانية قد حذرت، صباح اليوم، من اقتراب إعصار قوي من شرقي البلاد، ومن المتوقع هطول أمطار غزيرة ورياح قوية وأمواج عالية.

وأضافت أن إعصار شانشان يتجه نحو سلسلة جزر إيزو – جنوبي العاصمة طوكيو، متوقعة أن يقترب من المناطق التي تواجه المحيط الهادئ بعد غد الخميس.