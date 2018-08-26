تحذير من مجهولين يزعمون علاج الأمراض المستعصية بجلسة واحدة!

تحذير من مجهولين يزعمون علاج الأمراض المستعصية بجلسة واحدة!

2018/08/26
الساعة 8:44 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، من انتشار تسويق على بعض وسائل التواصل الاجتماعي لزيارات أشخاص مجهولي الهوية يزعمون علاج الأمراض المستعصية مثل السكري والضغط وضعف القلب في جلسة واحدة.

وأكد النمر، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن هؤلاء المدعين يعملون بدون تصريح رسمي، وفي السوق السوداء، ويتعمدون اقتناص سكان الأحياء الشعبية، ويجب الحذر منهم وإبلاغ الجهات المختصة عنهم.


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