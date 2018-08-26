تحذير من مرض مناعي يسبّب قصور الغدة الدرقية

المواطن - متابعة

قالت الجمعية الألمانية لعلم الغدد الصماء إن التهاب الغدة الدرقية لهاشيموتو (Hashimoto’s Thyroiditis) هو مرض مناعي ذاتي يتم فيه إنتاج أجسام مضادة لخلايا الغدة الدرقية، وهو من أكثر الأسباب شيوعاً لقصور الدرقية المزمن، أي نقص الهرمونات، التي تفرزها الغدة الدرقية مثل الثيروكسين.

وتتمثل أعراض المرض، الذي اكتشفه العالم الياباني هاكارو هاشيموتو، في سرعة الاستثارة والشعور المستمر بالإرهاق وصعوبات النوم.

ويمكن أن يمر المرض بمراحل؛ ففي البداية يحدث فرط نشاط للغدة الدرقية، والذي تتمثل أعراضه في العصبية وفرط التعرق، ثم يحدث قصور في نشاط الغدة، والذي تتمثل أعراضه في الخمول والقلق.

لذا ينبغي أخذ هذه الأعراض على محمل الجد وإجراء فحوصات للغدة الدرقية من أجل اكتشاف المرض مبكرا، والذي يمكن علاجه جيدا بواسطة الأدوية، التي تعمل على تنظيم إفراز هرمون الغدة الدرقية.