تحذير: موجة غبار تضرب محايل عسير.. الزموا منازلكم

المواطن -أحمد الشهري -محايل

ضربت موجة غبار محافظة محايل عسير، اليوم، حيث تسببت في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية لأقل من 350 مترًا، فيما ارتفعت درجات الحرارة لتلامس 39 درجة مئوية.

من جهته، أوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير، عبدالعزيز آل شايع، أن طوارئ المستشفيات والمراكز الصحية استقبلت عددًا من حالات مرضى الربو الذين يشكون من ضيق التنفس جراء موجة الغبار الشديدة.

وأشار إلى أن مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة، الدكتور محمد الهبدان، وجه بالاستعداد الكامل لجميع المستشفيات واتخاذ جميع احتياطاتها لاستقبال الحالات الطارئة لمرضى الجهاز التنفسي، سواء الكبار في السن أو الصغار رغم ما قد تؤديه موجات الغبار من زيادة في أعداد المراجعين لهذه المرافق من مرضى الجهاز التنفسي وخصوصًا المصابين بمرض الربو.

وفيما حذرت الأجهزة الأمنية وإدارات الدفاع المدني المواطنين والمقيمين، وقائدي المركبات من موجات الغبار والتقلبات الجوية، أثناء تنقلاتهم في الطرقات العامة أو الطرق الدولية التي تربط المحافظات والمناطق القريبة.