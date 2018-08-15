تحذير.. هذه الكمية من الملح تؤذي القلب

المواطن - متابعة

تقريبًا يعلم الجميع أن الملح والسكر والدقيق من السموم البيضاء، ولكن لا يتقيد كثيرون بالتوصيات الصحية لاستهلاك ملح الطعام. مثلًا تحث منظمة الصحة العالمية على عدم تناول أكثر من جرامين من الصوديوم في اليوم، أي ما لا يزيد عن 5 جرامات من الملح، وهو ما يمكن تقديره بملعقة صغيرة وربع على الأكثر لكل وجبات الطعام.

بينما تحث توصيات جمعية القلب الأميركية على أن يكون الحد الأقصى من الصوديوم أكثر قليلًا ليصل إلى 2.5 جرام، بينما تتضمن التوصيات نفسها أن يكون المعدل الصحي 1.5 جرام من الصوديوم في اليوم.

ونظرًا لأن الكثير من الناس يتناولون هذا المقدار اليومي في وجبة واحدة فقط يتم تناولها خارج البيت في أحد المطاعم، تساءلت دراسة كندية جديدة من جامعتي ماكماستر وهاميلون عن مقدار الملح الذي يمثل علامة خطر تؤذي القلب؟

وبحسب نتائج الدراسة التي نُشرت في مجلة “لانسيت”، تبين أن تناول 5 جرامات من الصوديوم في اليوم أو أكثر يزيد خطر أمراض القلب بشكل كبير، ويعادل هذا المقدار 2.5 ملعقة صغيرة من الملح أو أكثر.

وتتضمن الأضرار التي يسببها استهلاك هذا المعدل الكبير من الملح الوفاة المبكرة، والأزمات القلبية، وتضرر عضلة القلب، وارتفاع ضغط الدم.

وتمتاز الدراسة بأنها اعتمدت على بيانات صحية لـ94 ألف شخص في 8 دول، وتم تتبع البيانات لفترة بين 5 و8 سنوات.