تحفيظ العويقيلة ترصد تكاليف عام كامل لمحاربة السرطان نوال الغامدي

المواطن - الرياض

في بادرة جميلة للتفاعل مع مرضى السرطان رصدت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة العويقيلة قيمة تكاليف عام دراسي كامل لإحدى حلقاتها النسائية في دار البيان ليكون أجرها لمحاربة السرطان نوال الغامدي التي توفيت قبل يومين.

وتشمل التكاليف جوائز تحفيزية – دورات تجويد – مكافأة المعلمة والطالبات – جوائز حفظ جزء جديد ليكون ذلك صدقة جارية بإذن الله لمحاربة السرطان نوال الغامدي رحمها الله تعالى.

وتحولت نوال الغامدي إلى أيقونة للأمل والتفاؤل والعزيمة والإصرار على مدى سنوات واكتسبت تعاطفًا شعبيًا تحول إلى طاقة وعزيمة جعلها من أشهر مقاومات هذا المرض اللعين.

وكانت وفاة نوال الغامدي بسبب السرطان صدمة لعدد كبير من متابعيها ومعجبيها والذين استلهموا منها الأمل والقدرة على التحمل والتشبث بالحياة إلى الحد الذي دفع الإعلامية منى أبوسليمان إلى القول عنها : نوال الغامدي كانت طفلة ملهمة لي شخصيًا.. زرعت الصبر وقوة الإرادة وتحمل الألم والعلاج والتفاؤل في نفوس الآخرين.

ورثاها الإعلامي سعد البقمي بقوله : لا أتذكر منها سوى ابتسامتها وكفاحها البطولي لمقاومة مرض السرطان.. منحتنا جميعاً الإلهام والقوة ورغم رحيلها عن الدنيا ستبقى نوال الغامدي سفيرة الشجاعة.