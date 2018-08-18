تدني خدمات الاتصال والإنترنت يصدم الزوار والسائحين بأحد رفيدة

المواطن- فهدالقحطاني- أحدرفيدة

أبدى عدد من الزائرين والسياح لمحافظة أحد رفيدة استياءهم من تدني خدمات الاتصالات وضعف الإنترنت وغياب الشبكة كلياً في كثير من المواقع شرق المحافظة.

وأبدى السياح والزائرون تذمرهم من ضعف خدمات الاتصالات التي طالما عانى منها سكان وأهالي شرق المحافظة منذ بداية تشغيل وتقديم الخدمة.

“المواطن” التقت ببعض السياح وزائري المحافظة، ودار النقاش حول موضوع الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات والتي وصفوها بالمتدنية على مستوى منطقة عسير والأسوأ شرق محافظة أحد رفيدة التي يكون فيها انقطاع متكرر للاتصال وضعف في الإنترنت وغياب الشبكة.

وقالوا إنهم لا يجدون جودة الاتصال والإنترنت إلا في قلب المحافظات بمنطقة عسير، وتفسير ذلك علم شركات الاتصال أن زيارة المسؤولين في الدولة لا تكون إلا في قلب المحافظات.

وناشد الأهالي والسائحون الجهات المسؤولة عن هذه الشركات بسرعة التدخل لمحاسبة هذه الشركات ومنع الظلم عن المواطنين والسياح جراء دفعهم مبالغ مالية دون تقديم الخدمة الجيدة للاتصال والإنترنت.