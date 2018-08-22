تراجع أسعار الذهب بعدما لامست أعلى مستوى في الأسبوع

المواطن- متابعة

تراجعت أسعار الذهب الأربعاء بعدما لامست أعلى مستوى لها في أسبوع في وقت سابق من اليوم، مع تعويض الدولار بعض خسائره مؤخرًا.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 1192.93 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:15 بتوقيت جرينتش، بعدما بلغ في وقت سابق 1197.66 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى له منذ 14 أغسطس آب.

ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في العقود الأمريكية الآجلة ليستقر عند 1200 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، ارتفاعا طفيفا إلى 95.284 بعدما نزل لأدنى مستوياته في نحو أسبوعين عند 95.08 في الجلسة السابقة.