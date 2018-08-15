تراجع الأسهم الأمريكية تحت وطأة أزمة الليرة التركية والنزاعات التجارية

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فتحت الأسهم الأمريكية على انخفاض اليوم الأربعاء مع تقييم المستثمرين لتأثير أزمة العملة التركية وتصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 64.55 نقطة أو 0.26 بالمائة إلى 25235.37 نقطة‭‭ ‬‬وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 12.01 نقطة أو 0.42 بالمائة إلى 2827.95 نقطة ونزل المؤشر ناسداك المجمع 60.88 نقطة أو 0.77 بالمائة إلى 7810.02 نقطة.