تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية عند الإغلاق

المواطن - واس

سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية، فيما اتجهت تعاملات العرب نحو الشراء.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6ر1 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 4ر856 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 7ر681 مليون جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة 15ر0% لينهي التعاملات عند مستوى 39ر15273 نقطة، كما انخفض مؤشر (إيجي إكس 70) للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 31ر0% ليبلغ مستوى 738 نقطة، وهبط مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا، بنحو 19ر0% ليبلغ مستوى 03ر1896 نقطة.

وفي ختام التعاملات تراجعت أسعار أسهم 62 شركة، فيما ارتفعت أسعار أسهم 47 شركة، وحافظت 57 شركة على أسعار إغلاقاتها السابقة.