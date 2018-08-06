تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية

المواطن - واس

سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملاتها اليوم، متأثرة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمستثمرين المصريين.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5ر4 مليار جنيه ليصل إلى 3ر874 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 919 مليون جنيه، تضمنت صفقات بسوقي المتعاملين الرئيسيين ونقل الملكية.

وتراجع مؤشر/إيجي إكس 30/ بنسبة 58ر0 في المائة ليغلق عند مستوى 56ر15645 نقطة، وانخفض مؤشر / ايجي اكس 70/ بما نسبته 25ر0 في المائة ليغلق عند مستوى 76ر746 نقطة. وهبط مؤشر /ايجي اكس 100/ بنسبة 41ر0 في المائة لينهي اليوم عند مستوى 98ر1934 نقطة.