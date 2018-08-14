تراجع جماعي لمؤشرات بورصة البحرين عند الإغلاق

تراجع جماعي لمؤشرات بورصة البحرين عند الإغلاق

2018/08/14
الساعة 4:11 مساءً
- ‎فياقتصاد, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم، عند مستوى 1,341.13 بانخفاض وقدره 4.96 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار وقطاع الخدمات.
في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 970.70 بارتفاع وقدره 5.59 نقطة عن معدل أقفاله السابق.
وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم مليونين و 647 ألف و 758 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 430 ألف و 707 دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 51 صفقة.


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