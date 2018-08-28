تراكم النفايات يهدد عزيزية الرياض بكارثة بيئية.. والأهالي يستغيثون

المواطن - شيخة الشيباني

عبَّر عدد من سكان حي العزيزية بالرياض عن استيائهم من تراكم النفايات خاصة في شارع محمد رشيد رضا، والتي تسببت في انتشار الحشرات والقوارض.

وأكد المواطنون أن أعمال الصيانة بالطريق الذي يعد شرياناً هاماً للحي ولحي الدار البيضاء المجاور للعزيزية كان السبب وراء ترك تلك النفايات.

وطالب السكان من مواطنين ومقيمين بضرورة رفع هذه النفايات بأسرع وقت حتى لا تتسبب في كارثة بيئية للحي وسكانه.

وأشار الأهالي إلى أن هذه المخلفات تسببت في انبعاث روائح كريهة إضافة إلى انتشار الذباب في المواقع المجاورة للنفايات.