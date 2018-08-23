ترامب: البورصات ستنهار وستصبحون فقراء حال عزلي من منصبي

ترامب: البورصات ستنهار وستصبحون فقراء حال عزلي من منصبي

2018/08/23
الساعة 3:13 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
1690
0
طباعة
المواطن - متابعة

حذر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من انهيار أسواق المال في الولايات المتحدة، في حال بدأ الديمقراطيون بإجراء عزله من منصبه.

وقال ترامب لشبكة “فوكس أند فريندس” التلفزيونية: “أقول لكم إنه في حال تم عزلي، أعتقد أن الأسواق ستنهار. أعتقد أن الجميع سيصبحون فقراء جداً”.

وكان ترامب يرد على سؤال بشأن متاعبه القانونية بعد أن قال محاميه السابق كوهن تحت القسم إنه تحرك بتعليمات منه بهدف “التأثير على الانتخابات” الأميركية.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم