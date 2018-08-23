ترامب: البورصات ستنهار وستصبحون فقراء حال عزلي من منصبي

المواطن - متابعة

حذر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من انهيار أسواق المال في الولايات المتحدة، في حال بدأ الديمقراطيون بإجراء عزله من منصبه.

وقال ترامب لشبكة “فوكس أند فريندس” التلفزيونية: “أقول لكم إنه في حال تم عزلي، أعتقد أن الأسواق ستنهار. أعتقد أن الجميع سيصبحون فقراء جداً”.

وكان ترامب يرد على سؤال بشأن متاعبه القانونية بعد أن قال محاميه السابق كوهن تحت القسم إنه تحرك بتعليمات منه بهدف “التأثير على الانتخابات” الأميركية.