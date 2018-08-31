ترامب يتسبب في تراجع مؤشرات الأسهم الأوروبية

المواطن - متابعة

هبطت الأسهم الأوروبية لليوم الثاني يوم الجمعة، حيث احتدمت حرب تجارية بين بكين وواشنطن بعد تقارير عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخطط لفرض المزيد من الرسوم الجمركية على سلع صينية.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمائة بحلول الساعة 07:25 بتوقيت جرينتش متجها إلى أكبر هبوط في نحو أسبوعين، بينما هبط المؤشر داكس الألماني 0.9 بالمائة.

وقفز سهم وايت بريد 19 بالمائة بعد أن وافقت الشركة البريطانية على بيع سلسلة كوستا كوفي إلى شركة كوكاكولا مقابل 3.9 مليار جنيه إسترليني (5.1 مليار دولار).

وهبط سهم إير فرانس 4.3 بالمائة مواصلا خسائر الخميس بعد أن هددت اتحادات عمالية بالمزيد من الإضرابات، كما هبط سهم لوفتهانزا الألمانية 4.6 بالمائة. وأشار متعاملون إلى مذكرة من سيتي تعطي توصية ”بيع“ للسهم وتفضيل المحللين لشركات الطيران الأوروبية المنخفضة التكلفة.