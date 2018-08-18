ترامب يتوعد تركيا: الأمر لم ينتهِ بعد

المواطن - متابعة

رفض الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمعة، اعتقال القس الأميركي أندرو برانسون في تركيا، مشددًا على أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام احتجازه.

وقال ترامب للصحافيين: “كان ينبغي أن يعيدوه لنا منذ فترة طويلة، وفي رأيي أساءت تركيا التصرف جدًّا جدًّا”.

وتابع: “الأمر لم ينتهِ بعد.. لن نقف مكتوفي الأيدي. لا يمكن أن يأخذوا أبناء بلدنا”.

ووصف الرئيس الأميركي تركيا بأنها “مشكلة منذ أمد طويل”، مبينًا أنها فبركت تهمة تجسس “مزيفة” ضد برانسون.

ورفض القضاء التركي التماسًا للإفراج عن برانسون.

وقال محامي القس، جيم هالافورت، لوكالة فرانس برس: إن المحكمة قضت ببقائه قيد الإقامة الجبرية، مضيفًا أنه سيستأنف القرار بعد 15 يومًا.

ويحاكم برانسون، الذي يسكن في إقليم إزمير الساحلي التركي بتهم الإرهاب، وتسببت قضيته في اندلاع أزمة دبلوماسية بين أنقرة وواشنطن، أدت إلى في انهيار قياسي في قيمة الليرة التركية.