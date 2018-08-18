ترامب يعزي عائلتي الطالبين السعوديين ذيب وجاسر : عملهما النبيل لن ينسى

المواطن - واس

بعث الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية برقية عزاء ومواساة إلى عائلة الطالب السعودي ذيب بن مانع اليامي وبرقية مماثلة لعائلة الطالب السعودي جاسر بن دهام اليامي- رحمها الله – اللذين استشهدا غرقا في ولاية ماساشوتس في الولايات المتحدة الأمريكية أثناء محاولتهما إنقاذ طفلين إمريكيين من الغرق.

وأعرب فخامته باسمه واسم الشعب الأمريكي في البرقيتين عن خالص تعازيه لعائلتي الطالبين السعوديين، منوهاً بالعمل الانساني وما قاما به في سبيل إنقاذ طفلين إمريكيين، مبيناً أن عملهما النبيل لن ينسى.

كما عبر فخامته عن تمنياته الصادقة لعائلتي الشهيدين، بأن يتجاوزا هذا الوقت الصعب بفقدهما ابنيهما وأن تسهم تضحيتهما بأنفسهما بمنحهم القوة والاعتزاز نظير عملهما البطولي.