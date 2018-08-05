ترامب يعلن حرائق كاليفورنيا كارثة ويوجه بتقديم الدعم

المواطن - متابعة

قال البيت الأبيض: إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن حرائق الغابات التي تستعر في ولاية كاليفورنيا “كارثة كبيرة”، وأمر بتوفير التمويل الاتحادي لمساعدة الجهود في المناطق المنكوبة.

وأضاف البيت الأبيض في بيان اليوم أن الرئيس ترامب أمر بمساعدات اتحادية في المناطق التي تضررت بحرائق الغابات والرياح القوية اعتبارًا من 23 يوليو وحتى الآن.

وكانت السلطات المحلية في ولاية كاليفورنيا قد أعلنت أن شخصًا سابعًا لقي حتفه في حريق غابات بشمال الولاية مع اتساع رقعة حرائق أخرى أكثر من 25 بالمائة مساء أمس السبت، كما أنها ما زالت تنتشر.

وأصدرت السلطات أوامر بإجلاء المزيد من السكان عن منازلهم، فيما واجه عمال الإطفاء درجات الحرارة المرتفعة والرياح العاتية.