ترامب يمنع موظفي الحكومة من استخدام هواتف Huawei و ZTE

المواطن - متابعة

منعت حكومة أمريكا الموظفين من استخدام أغلب تقنيات الشركات الصينية Huawei و ZTE، حيث وقع الرئيس الأمريكي على قانون جديد جزء منه هو حظر الأجهزة والمعدات التي قدمتها الشركتان وبعض الشركات الصينية الأخرى للعاملين في الحكومة الأمريكية.

ولا يزال بإمكان الموظفين الحكوميين استخدام المكونات التي لا تتعامل مع بيانات المستخدم بأي طريقة.

وعلى الرغم أن الشركتين قد تخسران عملاء بسبب القانون الجديد، كان يمكن أن يكون الوضع أسوأ بكثير لـ ZTE، إذ صوت مجلس الشيوخ على إعادة فرض حظر من شأنه أن يستمر في منع شركة ZTE من العمل مع المصنعين الأمريكيين، ولكن أقر مجلس النواب نسخة من قانون تفويض الدفاع دون تحديد الصيغة التي تعيد هذه العقوبات. وتؤكد حكومة الولايات المتحدة أن شركتي Huawei و ZTE تسببان تهديدات أمنية، وقد ظلت تنظر إليهما على هذا النحو لفترة طويلة، وفى عام 2012، نشر الكونغرس نتائج تحقيق دام 11 شهرًا ، لاحظ فيه المحققون كيف فشلت الشركات في توضيح روابطها بالحكومة الصينية، في وقت سابق من هذا العام حظرت وزارة الدفاع الأمريكية هواتف الشركات الصينية مشيرة إلى مخاوف أمنية.