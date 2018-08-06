ترامب يوقع قرارًا بإعادة فرض العقوبات على إيران لوقف أنشطتها الخبيثة

المواطن - متابعة

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم قرارًا تنفيذيًا يتم بمقتضاه فرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران.

تأتي هذه العقوبات بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو الماضي.

وتغطي عقوبات اليوم التعاملات الإيرانية بالدولار الأمريكي وتجارة الذهب والمعادن النفيسة الأخرى وبعض المعدات الصناعية، والأهم من ذلك، أنها ستستهدف أيضًا المعاملات التي تشمل الريال الإيراني وإصدار الديون السيادية للبلاد، والتي ستزيد من زعزعة استقرار عملتها، والتي بالفعل فقدت أكثر من نصف قيمتها مقابل الدولار في الأشهر الأخيرة.

ومن المقرر أن يتم فرض المزيد من القيود والعقوبات على إيران بحلول يوم 4 نوفمبر المقبل.

وأكد عدد من المسؤولين الأمريكيين أن هدف العقوبات منع إيران من تمويل ميليشيات حزب الله اللبناني وميليشيات الحوثي في اليمن.

وأضافوا أن العقوبات تهدف إلى الضغط على إيران لوقف أنشطتها الخبيثة وزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.