ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

المواطن - مروة نبيل

ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم شهد تغييرًا عديدًا في الجولة الثالثة، حيث استغل نادي ليفربول تعثر مانشستر سيتي بالتعادل مع ولفرهامبتون، لينفرد بصدارة البريميرليج مؤقتًا.

وتُقام، اليوم الأحد، 3 مباريات في البريميرليج، حيث سيُلاقي واتفورد نظيره كريستال بالاس، ويلعب فولهام مع بيرنلي، فيما يواجه نيوكاسل فريق تشيلسي.

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم كالتالي؛ ليفربول في الصدارة برصيد 9 نقاط، يليه الثنائي مانشستر سيتي وبورنموث بـ7 نقاط من 3 مباريات.

وتملك 3 أندية 6 نقاط من مباراتين فقط، وهي: تشيلسي، واتفورد، وتوتنهام هوتسبير، فيما يحتل ليستر سيتي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم برصيد 6 نقاط، من 3 لقاءات خاضها في البريميرليج هذا الموسم.

واحتل إيفرتون المركز الثامن برصيد 5 نقاط، وجاء مانشستر يونايتد وكريستال بالاس في المركزين التاسع والعاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، برصيد 3 نقاط من مباراتين، ثم آرسنال وبرايتون بنفس عدد النقاط من 3 لقاءات.

وبعد تعادله الثمين مع مانشستر سيتي في الجولة الثالثة، جاء ولفرهامبتون في المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بنقطتين، بالتساوي مع كارديف سيتي، وخاض الثنائي 3 مباريات في البريميرليج.

وفي المركز الـ16 والـ17 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، جاء ساوثهامبتون وهدرسفيلد تاون من 3 مباريات بنقطة واحدة، بالتساوي مع بيرنلي ونيوكاسل، ولكنهم خاضوا مباراتين فقط.

ويتذيل جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، فولهام ووست هام يونايتد بدون رصيد، حيث خسر الأول مباراتين، فيما تلقى الثاني 3 هزائم متتالية.