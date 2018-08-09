ترتيب الدوري المصري .. بيراميدز يُنافس الأهلي والزمالك على القمة

المواطن - مروة نبيل

ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة الثانية لم يختلف كثيرًا، حيث واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز منافسته لناديي الأهلي والزمالك على القمة.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية بالفوز على المصري بهدفين دون رد، بعد التعادل في أول جولة أمام الإسماعيلي، فيما فاز الزمالك على الاتحاد السكندري بخماسية، ليتصدرا ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز من تجنب الخسارة في الجولة الثانية أمام الإنتاج الحربي، بعدما حول تأخره بهدف إلى تعادل في الشوط الثاني، ليُنافس على المراكز المتقدمة في ترتيب الدوري المصري الممتاز مع بداية المسابقة.

وجاء ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد نهاية الجولة الثانية كالتالي؛ الزمالك، الأهلي، الداخلية، الإنتاج الحربي، ونادي بيراميدز بالإضافة إلى سموحة، حيث نجح السداسي في حصد 6 نقاط من أول مباراتين.

وبرصيد 3 نقاط، احتلت أندية الجونة، مصر للمقاصة، والمصري، المراكز من السابع حتى التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم، ثم جاء الرباعي الإسماعيلي، طلائع الجيش، بتروجيت والنجوم.

وحصدت 4 أندية نقطة واحدة بعد نهاية الجولة الثانية، وهي؛ المقاولون العرب، إنبي، وادي دجلة والاتحاد السكندري، فيما تذيل حرس الحدود جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم بدون أي نقطة.