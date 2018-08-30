تردد قنوات الدوري السعودي المجانية

المواطن - مروة نبيل

تبحث الجماهير عن تردد قنوات الدوري السعودي التي تنقل منافسات المسابقة بشكل مجاني؛ لكي تتمكن من مشاهدة النسخة الاستثنائية من البطولة المحلية.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد وجه بنقل البطولة المحلية بالمجان للجماهير، وهو القرار الذي لاقى قبولًا كبيرًا، وبدأ الجمهور البحث عن تردد قنوات الدوري السعودي قبل انطلاق المسابقة اليوم.

ومن المُقرر أن تنقل KSA SPORT مباريات المسابقة المحلية بالمجان للجماهير، وكشفت القناة الرياضية عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تردد قنوات الدوري السعودي للمحترفين.

وأشارت KSA SPORT إلى أن تردد قنوات الدوري السعودي بالمجان، سيكون على نفس الترددات السابقة، حيث ستكون القناة الرياضية الأولى بدلًا من “أجيال” سابقًا، والقناة الرياضية الثانية بدلًا من “الاقتصادية” سابقًا، على العربسات والنايل سات والياهلايف.

وجاء تردد قنوات الدوري السعودي بالمجان على قمر النايل سات 12149 أفقي، ومعدل الترميز الخاص بها 27500.

فيما جاء تردد قنوات الدوري السعودي بالمجان على قمر عرب سات 12015 عمودي، ومعدل الترميز الخاص بها 27500.