تركيا ترفض الإفراج عن القس الأميركي مجددًا

المواطن - متابعة

ذكرت وسائل إعلام تركية، اليوم الأربعاء، أن المحكمة رفضت مجددًا الإفراج عن القس الأميركي المحتجز.

وقررت محكمة مدينة إزمير رفض الطلب، مؤكدة أن برونسون سيبقى قيد الإقامة الجبرية، حسب ما أفاد التلفزيون الرسمي، نقلًا عن فرانس برس.

وكان مسؤول في البيت الأبيض قال إن الولايات المتحدة تحذر تركيا من أنها ستفرض عليها المزيد من الضغوط الاقتصادية إذا رفضت إطلاق سراح قس أميركي، وذلك في نزاع زاد التوتر في العلاقات بين البلدين.

وتوترت العلاقات بين البلدين بسبب احتجاز برانسون، بالإضافة إلى تباين المصالح في سوريا.

وضاعف ترمب الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم والصلب التركية الأسبوع الماضي، ما أسهم في تراجع حاد في سعر العملة التركية.