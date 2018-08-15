تركيا ترفع الرسوم الجمركية على واردات أميركية إلى 140%

تركيا ترفع الرسوم الجمركية على واردات أميركية إلى 140%

2018/08/15
الساعة 9:34 صباحًا
- ‎فياقتصاد, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أعلنت تركيا رفع الرسوم الجمركية على بعض الواردات الأميركية في ظل الخلاف المتصاعد بين واشنطن وأنقرة بشأن قضية القس الأمريكي المحتجز في تركيا أندرو برانسون.

وبحسب المرسوم الذي وقعه الرئيس رجب طيب أردوغان، رُفعت الرسوم على سيارات الركوب 120% وعلى المشروبات الكحولية 140% وعلى التبغ 60%، كما زادت الرسوم أيضًا على سلع منها مساحيق التجميل والأرز والفحم.

وأكد نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، أن رفع الرسوم على بعض المنتجات الأميركية هو “رد على الهجمات المتعمدة من جانب الإدارة الأمريكية على الاقتصاد التركي”، بحسب قوله.

وكانت الولايات المتحدة رفعت الرسوم الجمركية على الواردات التركية من الصلب والألمنيوم، وهو إجراء تسبب في انهيار لقيمة الليرة التركية أمام الدولار.

 


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