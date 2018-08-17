تركي آل الشيخ يتوج الفائز بلقب السوبر السعودي

المواطن - مروة نبيل

أعلنت الهيئة العامة للرياضة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تتويج رئيس مجلس الإدارة تركي آل الشيخ، يوم غد السبت، للفريق الفائز بلقب السوبر السعودي 2018.

وستُقام مباراة السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة بين الهلال والاتحاد، مساء السبت، على ملعب QPR “كوينز بارك رينجرز”، في العاصمة البريطانية لندن.

وتُعد هذه النسخة الأولى من السوبر السعودي التي تحمل مسمى الهيئة العامة للرياضة، بعد قرار تركي آل الشيخ بتغيير المسمى في وقت سابق، بالإضافة إلى تخصيص جائزة قدرها مليونا ريال للفريق الفائز بالبطولة.

وأكملت الهيئة العامة للرياضة كافة التحضيرات والتجهيزات المخصصة لإقامة هذا الحدث الكروي بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، ومراسم التتويج المخصصة للفريق الفائز، والوقوف على جاهزية ملعب كوينز بارك رينجرز لاستقبال هذا الحدث الرياضي الفريد.