تركي آل الشيخ يُطالب الاتحادات الرياضية برفع العقوبات المحلية

المواطن - مروة نبيل

وجه تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، رسالة إلى الاتحادات الرياضية المختلفة، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وكتب تركي آل الشيخ عبر “تويتر”: “بصفتي رئيسًا للجنة الأولمبية… وتزامنًا مع انطلاق الموسم الجديد… آمل أن تبادر الاتحادات الرياضية برفع الإيقافات والعقوبات عن الرياضيين والعاملين الموقوفين محليًّا بما يتوافق مع اللوائح التي تحكمها”.

واختتم تركي آل الشيخ رسالته إلى الاتحادات الرياضية المختلفة، قائلًا: “نُريد للرياضي أن يمارس هوايته ومهنته… وعلى يقين أن ما مضى سيكون درسًا لهم”.