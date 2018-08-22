تركي آل الشيخ يُنبه الأندية

المواطن - مروة نبيل

حرص تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، على تبنيه الأندية السعودية قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووجه تركي آل الشيخ رسالة إلى الأندية السعودية، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وقال: “تبقى ٢٤ ساعة على إغلاق فترة التسجيل ..”.

وستنطلق منافسات الدوري السعودي للنجوم، يوم 30 من شهر أغسطس الجاري، بـ3 مباريات، حيث سيواجه الاتفاق فريق الرائد، ويلعب أُحد مع نادي النصر، ويستضيف الوحدة نظيره الحزم.

ومن المتوقع أن تشهد الساعات المتبقية، تحركات قوية من مسؤولي الأندية السعودية لإنهاء صفقات أجنبية، لتدعيم صفوفها في منافسات الموسم الرياضي الجديد.