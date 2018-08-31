تركي آل الشيخ: 4 ملاعب خلال سنتين لقطبي جدة وقطبي الرياض

تركي آل الشيخ: 4 ملاعب خلال سنتين لقطبي جدة وقطبي الرياض

2018/08/31
الساعة 8:36 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أعلن معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، اتخاذ قرار بإنشاء 4 ملاعب لقطبي الرياض النصر والهلال وقطبي جدة الأهلي والاتحاد خلال سنتين.

كما أعلن تركي آل الشيخ عن خطة تطويرية للحكم السعودي بجلبه لخبرات عالمية لا تقل عن مستوى وسمعة الإيطالي كولينا مع محاولة تفريغ الحكم السعودي لتطوير مستواه، معتبرًا أن الوضع الحالي للحكم السعودي لا يُساعد على التطور بسبب المكافأة المتدنية وسوء التأهيل.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية عبر الأستوديو التحليلي لمباريات اليوم على قنوات KSA sports.


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