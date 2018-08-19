تركي ال الشيخ .. يرسل هداياه الثمينة قبل العيد

المواطن - محمد سمعه

أعلن المستشار تركي ال الشيخ ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، أن الجمهور السعودي سيتابع مسابقة الدوري المحلي بالمجان وبدون أي تأخير، وذلك عقب نهاية مباراة السوبر السعودي بين ناديي الهلال والاتحاد.

وتواجد تركي ال الشيخ في ملعب لوفتوس رود محتضن مباراة الهلال والاتحاد، والتي انتهت بفوز الهلال بنتيجة هدفين لهدف، في لقاء شهد كذلك حضور الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير المملكة في بريطانيا.

وأكد تركي ال الشيخ رئيس هيئة الرياضة عقب نهاية مباراة السوبر السعودي، أن المتعة والتي قدمها كل من الهلال والاتحاد تُنبئ بموسم قوي في الدوري السعودي وبين جميع الأندية.

كما أوضح تركي ال الشيخ أن دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان للكرة السعودية، ساهم بشكل كبير في توقيع أضخم عقد لنقل مباريات المسابقات المحلية في المملكة.

تواجد تركي ال الشيخ على أرضية ملعب مباراة الهلال والاتحاد حيث شارك في تسليم كأس بطولة السوبر لنادي الهلال، كما أن تركي ال الشيخ حرص بعد ذلك على توجيه التهنئة لنادي الهلال بعد التتويج بلقب السوبر.

يملك تركي ال الشيخ نادي بيراميدز المصري، وهو نادي الأسيوطي سابقًا، حيث كتب عبر حسابه الرسمي في الفيسبوك قائلًا: أتمنى رفع عدد اللاعبين الأجانب في الدوري المصري من أربعة إلى خمسة لاعبين وإلغاء اعتبار بعض الجنسيات كلاعبين مصريين، لرفع مستوى الدوري وأيضًا لتحفيز احتراف المصريين في الخارج.

يذكر أن تركي ال الشيخ كان ساهم بشكل كبير في إعادة السيدات والعائلات للتواجد والتشجيع في مباريات الدوري السعودي خلال الفترة الماضية.

كما أن تركي ال الشيخ دعم العديد من الأندية السعودية في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ودعم المنتخب السعودي الأول والذي شارك في كأس العالم 2018 بروسيا.