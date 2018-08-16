تزويد المسجد الحرام بمليون نسخة من المصحف الشريف

المواطن - واس

زود المسجد الحرام بمليون نسخة من المصحف الشريف، ضمن استعدادات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لموسم حج هذا العام المعنونة “خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا” في عامها السادس.

وبين مدير إدارة شؤون المصاحف والكتب علي بن حامد النافعي، أن النسخ من مختلف الأحجام منها ما يحتوي على تراجم لمعانيه بعدة لغات، وتفسير ميسر وأخرى بطريقة برايل، مشيرًا إلى تخصيص أماكن مناسبة للمصاحف في أرجاء المسجد الحرام.

وأفاد بأن الإدارة تقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله العتيق وتسعى إلى تطوير جميع الأعمال المقدمة لهم، وقياس مدى فاعلية الأداء في الإدارة في جميع المسارات من خلال توفر المصاحف ، الترتيب والتنظيم، وجودها، ومعرفة اللغات الأكثر طلبًا، ومواقع حلقات تعليم القرآن الكريم.