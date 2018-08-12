تسجيل أكثر من 200 ألف حاج عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل

المواطن - واس

كشفت وزارة الحج والعمرة ممثلة في الإدارة العامة لشؤون حجاج الداخل، أن عدد الحجاج المتعاقدين في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل بلغ أكثر من 200 ألف حاج في مختلف البرامج وشرائح الخدمة من “حج منخفض التكلفة” و”الحج الميسر” و”البرنامج العام” لموسم حج هذا العام 1439هـ.

أوضح ذلك مدير عام إدارة شؤون حجاج الداخل بالوزارة فايز بن سعيد البركاتي الشريف، منوهًا بإطلاق الإدارة لبرنامج “حِج” لتمكين ذوي الإعاقة الحركية من أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة، وذلك بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومؤسسة أوقاف أبناء عبدالعزيز الراجحي الخيرية، الذي ينفذ للعام الثالث على التوالي بتوجيهات من وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن ونائبه الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط.

كما أشار إلى تشغيل الإدارة لبرنامج خدمة “الحضانات والروضات الموسمية” الذي يطلق لأول مرة في مواسم الحج في مكة المكرمة بالشراكة مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة وعدد من شركات ومؤسسات خدمة حجاج الداخل، لتمكين الحجاج من التعاقد مع الحضانات والروضات لاستضافة أبنائهم طيلة فترة الحج، وذلك مقابل رسوم مالية ميسرة، حيث تقوم فكرة البرنامج على توفير الإقامة لأطفال الحجاج في مقر الحضانات والروضات المشاركة في البرنامج بأحياء مكة المكرمة لتجنيبهم مخاطر الزحام والعدوى من أي أمراض لا قدر الله، كما سيتم توفير العناية والرعاية لهم تحت إشراف تعليم مكة المكرمة.

وأكد أن الإدارة كانت قد أنهت في وقت سابق تأهيل الشركات والمؤسسات المرخص لها للعمل الموسمي، حيث تم تجديد التراخيص المنتهية مدتها واستلام الضمانات البنكية استعدادًا لتسليمها المخيمات المخصصة لها من العام الماضي، وذلك إنفاذًا لما وجه به معالي وزير الحج والعمرة بتثبيت تخصيص المخيمات، لافتًا إلى أن هذا الإجراء يسهم في تسهيل الخدمة على الشركات والمؤسسات ومساعدتها على سرعة تجهيز المخيمات لاستقبال الحجاج.