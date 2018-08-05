تشيلسي .. طرده لكونتي وضعه في حفرة مُظلمة

المواطن - محمد سمعه

توقع الجميع أن يتالق نادي تشيلسي الإنجليزي ويهزم فريق مانشستر سيتي، من أجل الفوز بلقب الدرع الخيرية لموسم 2018- 2019، لكن مانشستر سيتي أبدع ونجح في التتويج باللقب.

وكان نادي تشيلسي خسر لقب الدرع الخيرية بعد هزيمته بهدفين دون رد، سجلهما اللاعب الأرجنتيني سيرخيو أغويرو.

وأصبح المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، مدرب نادي تشيلسي، يعيش حالة من القلق، خاصة بسبب الأداء السلبي والذي ظهر به لاعبو البلوز.

وربما بعد إقالة تشيلسي للمدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، خاصة أن الأخير قيل إنه تمت معاملته بشكل سيئ للغاية، سيواجه البلوز مصيرًا سيئًا، وقد يُحرم من التتويج بالبطولات في موسم 2018- 2019.

وقد يواجه تشيلسي المصير السيئ لفريق بنفيكا البرتغالي، حيث عانى النادي البرتغالي بعد إقالته للمدرب المجري جوتمان حيث عانى بنفيكا من لعنة جوتمان، ولم ينجح خلالها النادي في الفوز بأي بطولة أوروبية منذ ستينات القرن الماضي.

وجاء ماوريسيو ساري لتدريب نادي تشيلسي، بعد إقالته من تدريب نادي نابولي الإيطالي في شهر يوليو الماضي.

لم يشارك النجم البلجيكي إدين هازارد مع فريقه تشيلسي أمام مانشستر سيتي؛ بسبب حصوله على عطلة عقب مشاركته مع منتخب بلجيكا في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

وكان نادي تشيلسي تُوج بلقب الدوري الإنجليزي في موسم 2016- 2017 تحت قيادة مدربه السابق أنطونيو كونتي، كما أن كونتي قاد تشيلسي للفوز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم الماضي على حساب نادي مانشستر يونايتد.

ساهم نجم تشيلسي، الفرنسي نغولو كانتي، في فوز منتخب فرنسا ببطولة كأس العالم 2018 والتي أقيمت في روسيا.

سيخوض نادي تشيلسي أول مباراة له في الدوري الإنجليزي لموسم 2018- 2019 ضد فريق هيدرسيفيلد تاون في الحادي عشر من شهر أغسطس الجاري.

قيل إن المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو، قد يرحل عن صفوف تشيلسي إلى نادي مارسيليا الفرنسي، قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.