تصريحات ترامب تهبط بأسعار الدولار واليورو يرتفع

المواطن - متابعة

تسببت انتقادات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لرفعه أسعار الفائدة، في انخفاض أسعار الدولار أمس الثلاثاء.

وقال ترامب: إنه غير سعيد بزيادة جيروم باول لأسعار الفائدة، موضحًا أن البنك يجب أن يفعل المزيد لمساعدته في دعم الاقتصاد.

وانخفض مؤشر الدولار مقابل سلة من ست عملات أخرى 0.3% إلى 95.596 بعد أن لامس 95.440، وهو أدنى مستوياته منذ 9 أغسطس.

ومقابل العملة الأميركية، ارتفع اليورو 0.3% إلى 1.154 دولار، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.