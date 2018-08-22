تصريحات ترامب تهبط بأسعار الدولار واليورو يرتفع

تصريحات ترامب تهبط بأسعار الدولار واليورو يرتفع

2018/08/22
الساعة 2:57 صباحًا
- ‎فياقتصاد, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

تسببت انتقادات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لرفعه أسعار الفائدة، في انخفاض أسعار الدولار أمس الثلاثاء.

وقال ترامب: إنه غير سعيد بزيادة جيروم باول لأسعار الفائدة، موضحًا أن البنك يجب أن يفعل المزيد لمساعدته في دعم الاقتصاد.

وانخفض مؤشر الدولار مقابل سلة من ست عملات أخرى 0.3% إلى 95.596 بعد أن لامس 95.440، وهو أدنى مستوياته منذ 9 أغسطس.

ومقابل العملة الأميركية، ارتفع اليورو 0.3% إلى 1.154 دولار، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.


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