تطبيق ذكي لرجال المرور حول المشاعر للتأكد من تصريح المركبات

المواطن - المشاعر المقدسة

زود رجال المرور السعودي في نقاط المنع حول المشاعر المقدسة بتطبيق “تصاريح الحج”؛ للتأكد من صحة تصريح المركبات ووجود بياناتها آليًّا لدخول المشاعر المقدسة.

وفي وقت سابق، أكد المرور، في تغريدة له عبر “تويتر”، اليوم الأحد، أنه تم حجز المركبات التي لا تحمل تصريحًا لدخول مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، حيث تم حجز ما يزيد على 13792 مركبة حتى الآن، ونقل جميع ركابها لوجهاتهم عبر حافلات النقل العام.