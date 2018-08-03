تطبيق رؤى يفوز بالمركز الثالث في نهائي هاكاثون الحج

المواطن - جدة

فاز تطبيق “رؤى” بالمركز الثالث في ختام فعاليات هاكاثون الحج في جدة، وحصد جائزة قدرها 150 ألف ريال.

ويساعد تطبيق رؤى على نقل وتوثيق مشاعر الحجاج في أيام الحج للعالم أجمع.

وتأتي استضافة هاكاثون الحج الذي ينظمه الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، استمرارًا لجهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن واغتنامًا للمواهب التقنية الشابة، التي تبرز ضمنها مشاركة المرأة في استكشاف وتطوير تقنيات موسم الحج.

ويهدف هاكاثون الحج كذلك إلى استقطاب العقول الرائدة في مجال البرمجة، لابتكار الحلول التقنية المساهمة في إثراء وتحسين تجربة الحجيج؛ حيث تأتي هذه المبادرة في إطار التزام المملكة بتحفيز المناخ الابتكاري والوصول إلى الريادة الإقليمية والعالمية في مجالات التقنية؛ مما يصب في مصلحة دعم الطاقات الشابة وتوفير الفرص المتنوعة لها، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.