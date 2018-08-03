تطبيق محفظة الحاج يفوز بالمركز الثاني في نهائي هاكاثون الحج

المواطن - جدة

حقق تطبيق محفظة الحاج المركز الثاني في نهائي هاكاثون الحج وجائزة قدرها 500 ألف ريال سعودي.

ويساعد تطبيق محفظة الحاج؛ الحجاج وضيوف الرحمن على إنجاز المعاملات المالية دون الحاجة لحمل الأوراق والأموال بعد الآن.

يذكر أن الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز خصص جوائز لهذا الحدث وتمويلًا لمشاريع المشاركين تصل قيمتها إلى 2 مليون ريال سعودي، بهدف تحويل أفكار المشاركين إلى مشاريع.

وقسمت الجائزة إلى ثلاثة مراكز؛ نصيب المركز الأول منها مليون ريال، فيما يحصل الفائز الثاني على 500 ألف ريال، والثالث على 350 ألف ريال، في حين تذهب 150 ألف ريال جائزةً للتميز.