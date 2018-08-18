تطورات دبلوماسية شديدة اللهجة بين باكستان والهند

المواطن - متابعة

استدعت وزارة الخارجية الباكستانية نائب السفير الهندي لدى إسلام آباد، جي بي سينغ، للاحتجاج على مقتل مواطن باكستاني بنيران أطلقتها القوات الهندية في وقت سابق من اليوم على قرى باكستانية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.

وسلمت الخارجية الباكستانية الدبلوماسي الهندي مذكرة احتجاج شديدة اللهجة تطالب الهند بإجراء تحقيق شامل في دوافع إطلاق القوات الهندية النار على القرى الباكستانية.

كما طالب الجانب الباكستاني الهند بضرورة الالتزام باتفاقية وقف إطلاق النار عبر الحدود الموقعة بين البلدين في عام 2003م.

وكان الجيش الباكستاني قد أعلن في وقت سابق عن مقتل مواطن باكستاني بنيران أطلقتها القوات الهندية على قرى باكستانية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.