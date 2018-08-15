تطييب زوار المسجد النبوي برائحة الطيب الزكية

المواطن - واس

تواصل إدارة شؤون الزيارة بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي برنامجها “تطييب” في عدد من المواقع داخل المسجد النبوي وساحاته وذلك ضمن حملة الوكالة (خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا ) في عامها السادس .

وأوضح مدير إدارة شؤون الزيارة حسن مكي أن هذه المبادرة تعمل على استقبال ضيوف الرحمن رواد المسجد النبوي بالطيب وذلك اقتداءً بالمصطفى صلى الله عليه وسلم ليزهوا برائحة الطيب الزكية, مفيدا أن عملية التطيب تتم في العديد من المواقع في رحاب المسجد النبوي وساحاته انطلاقاً من دور وكالة شؤون المسجد النبوي في الاهتمام بشؤون ضيوف الرحمن وتسهيل أدائهم لعبادتهم براحة واطمئنان .