تعرف إيه عن مصر .. أم الدنيا بلد الخير والنور

المواطن - سعد البحيري

تنافس المغردون السعوديون والعرب، على وصفهم لمصر وشعبها وما تتميز به من موقع جميل وعادات وتقاليد راسخة لم تتغير خاصة في الأحياء الشعبية مع التطور الهائل في الحياة.

وأطلق المغردون وسمًا عبر تويتر باسم ” تعرف إيه عن مصر” حيث قدم كل منهم وصفًا لما يراه جميلاً في مصر في حين قدم بعضهم انتقادات لبعض المظاهر السلبية التي لمسوها.

في البداية قال دخيل فهد الدخيل: ” بلد ذكر بالقرآن أكثر من مرة.. بلد يوسف وموسى وهارون عليهم السلام بلد الخير والنور والسرور بلد بها مقومات ألف بلد.. بلد فيها الجمال والكمال بلد فيها التنوع والتعدد بلد من زارها مرة فلن ينساها بالمرة بلد وبلد وبلد وصف ما تريد فسوف تجده في هذا البلد يا رب احفظ مصر.

وأضاف محمد الزبداني: “اختارها آل بيت رسول الله للسكنى فكانت خير مسكن لخير ساكن.. اللهم احشرنا معهم وفي ركابهم وخلف لوائهم.”

بدوره قال صلاح السويدي:”شعب عاطفي، طيب ، وسيع الصدر ، ظلمته الحكومات السابقة كطريقة عيش وتفكير وبيئة الحياة”.

أما روزا فقالت : “شعب كريم مضياف يحبون الفرفشة والضحك في نظري أجمل منطقة بها شرم الشيخ وبالتحديد منتجع الموفنبيك الأجواء جميلة والفيو رائع”.

وقال الدكتور مسعود المحمدي: “مصر الأبية المجيدة شرفت بتاريخها الناصع بالأمجاد وحضارتها الأصيلة المتجددة وشعبها المتسامح الكريم وعلمائها الأفاضل”.

بدورها قالت سحر الحربي: أعرف أن مصر أم الدنيا والصدر الحنون بدون مجاملة ..أنا لي ٣ أسابيع في مصر .شعب أخلاق. والأمن ما شاء الله في كل مكان تحس أنك في بلدك من جد”.