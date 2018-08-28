تعرف على أبرز أرقام الدوري السعودي هذا الموسم

المواطن - مروة نبيل

أيام قليلة تفصلنا على انطلاق الدوري السعودي للنجوم هذا الموسم، الذي يشهد مشاركة عدد كبير من اللاعبين المحترفين المميزين، الذين تم التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

واستعرض حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أبرز أرقام دوري النجوم هذا الموسم، الذي يشهد مشاركة 16 فريقًا، ويتكون من 30 جولة و240 مباراة.

وأضاف حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على “تويتر”، أن دوري النجوم هذا الموسم يشهد تواجد 128 محترفًا، من 41 جنسية، عبارة عن 35 من إفريقيا، 63 من أميركا الجنوبية، 16 من أوروبا، و12 آسيويًا، بالإضافة إلى لاعبين من أميركا الشمالية.

وأشار حساب الدوري السعودي للمحترفين عبر “تويتر”، إلى أن هناك 90 محترفًا جديدًا في دوري النجوم، مقابل 38 من محترفي الموسم الرياضي الماضي.

ويُشارك في الدوري السعودي للنجوم هذا الموسم فرق؛ الهلال، الأهلي، النصر، الاتفاق، الفتح، الفيصلي، التعاون، الفيحاء، الاتحاد، الشباب، الباطن، القادسية، الرائد، وأُحد، بجانب الثنائي الصاعد من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، الوحدة والحزم.